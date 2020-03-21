21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya’nın gizli bir şekilde Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yi ülkenin başına getirerek Kaddafi rejimini tekrar kurma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.
Bloomberg Medya’da yer alan “Kaddafi rejimini geri getirmeyi amaçlayan Rus planı nasıl geri tepti?” başlıklı haberde, geçen yıl nisan ayında iki Rus ajanının Kaddafi’nin oğlu ile yaptığı görüşme kayıtları yer aldı.
AA tarafından aktarılan habere göre; iki Rus ajanının Trablus’ta tutuklanmasından sonra ele geçirilen kayıtların, Rusya’nın Kaddafi’nin oğlu üzerinden Kuzey Afrika’da en fazla petrol rezervi bulunan ülkelerden Libya üzerinde nüfuz yaratma çabalarına ışık tuttuğu kaydedildi.
"SEYFÜLİSLAM LİBYA'NIN EN POPÜLER SİYASETÇİLERİ ARASINDA"
Rus ajanlarının ‘seçim danışmanı’ sıfatıyla Libya’da Kaddafi rejimini geri getirmek için plan ve çalışmalar yaptığı savunulan haberde, “Rusya’nın ülkede yaptığı anketlerde yıllar süren iç savaştan sonra eski rejim için güçlü bir nostalji bulunduğunu ve Seyfülislam’ın da Libya'nın en popüler siyasetçileri arasında olduğunu gösterdi.” ifadelerine yer verildi.
Haberde, Seyfülislam Kaddafi’ye yatırım yapılması önerisinin de “Putin’in şefi” olarak bilinen ve Libya’da Hafter saflarında paralı asker savaştıran Wagner özel güvenlik şirketinin patronu Yevgeny Prigozhin’den geldiği bilgisi paylaşıldı.
Haberde ayrıca Seyfülislam’ın da Rusya’nın yardımını beklediği, iki taraf arasında yapılan toplantıların birinde Tunus’ta ilgili danışmanların eğitilmesinin ve sosyal medyada Seyfülislam lehine mesaj dağıtacak bir grup ‘uzman’ oluşturulmasının konuşulduğu belirtildi.
İlgili toplantıların birinde Ruslar tarafından Seyfülislam’a ‘Libya'nın Yeniden Canlanması Stratejisi” başlıklı slayt gösterisi yapıldığı ifade edilen haberde, Seyfülislam'ın yeni bir hükümette rol alması için aday olması ya da bir lideri desteklemesi konusunda atması gereken adımların anlatıldığı kaydedildi.
Haberde, Seyfülislam’ın yardımcısının Rus danışmanlarla görüşüldüğünü teyid ettiği belirtilirken, söz konusu iki Rus’un da casusluk ve Libya’daki seçimlere müdahale suçlamalarıyla halen Trablus’un Mitiga havaalanındaki bir hapishanede tutulduğu belirtildi.
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