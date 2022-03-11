Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi
Rusya Kültür Bakanlığı, İtalya'daki müzelere ödünç verdikleri sanat eserlerinin iadesini istedi. İtalya basını, bu talebi Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından alınan yaptırım kararları ve tepkilere "misilleme" olarak yorumladı.
Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi
0:00 / 0:00
Rusya Kültür Bakanlığı, İtalya'daki müzelere ödünç verdikleri sanat eserlerinin iadesini istedi. İtalya basını, bu talebi Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından alınan yaptırım kararları ve tepkilere "misilleme" olarak yorumladı.
Dünyanın en büyük müzelerinden olan St Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nin Müdürü Mikhail Borisoviç Piotrovsky, İtalya'daki iki müzeye bir mektup yazarak, ödünç verdikleri eserleri ay sonuna kadar geri istediklerini bildirdi.
Hermitage Müdürü, Milano kentindeki Palazzo Reale ve Gallerie d'Italia müzelerine gönderdiği mesajda şöyle yazdı:
"Rusya Kültür Bakanlığı'nın kararına göre ödünç olarak yurtdışına gönderilen tüm eserlerin Rusya'ya iade edilmesi gerekiyor. Hermitage bir devlet müzesi olarak Kültür Bakanlığı'na bağlıdır… Bu kararın sizin için büyük üzüntü ve sıkıntı yaratacağını tahmin ediyorum ve anlayışla karşılayacağınızı umuyorum."
Picasso, Tiziano ve Canova da var
Hermitage Müzesi'nin Milano'daki müzelere ödünç olarak yolladığı eserler arasında İtalyan heykeltıraş Antonio Canova'nın bir heykeli ve İtalyan ressam Tiziano'nun bir tablosu da yer alıyor.
Basındaki haberlere göre Rusya Kültür Bakanlığı'nın iadesini talep ettiği eserler arasında ayrıca, Roma'da Fendi Vakfı'nın düzenlediği Picasso sergisinde yer alan "Genç Kadın" isimli tablo da var.
Gallerie d'Italia'daki serginin 27 Mart'ta bitmesi planlanıyordu ancak Palazzo Reale'deki sergi 5 Haziran'a, Roma'daki Fendi Vakfı'nın sergisi de 15 Mayıs'a kadar sürecek.
İtalya basını Rusya'dan gelen bu iade talebini "kültür savaşı", "misilleme", "İtalya-Rusya müzeleri arasında meydan okuma" gibi ifadelerle duyurdu.
Haberlerde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları ve tepkisel eylemler de hatırlatıldı.
AB'nin yaptırım kararlarına dahil ettiği Rus oligarkların bazılarının yatlarına ve villalarına İtalya'da el koyulmuştu.
Milano'daki bir üniversitenin de bir Dostoyevski kursunu iptal etme girişimi olmuş, ancak bu adım yoğun tepkiler üzerine geri çekilmişti.
Rusya hükümeti hafta başında bir "dostane olmayan ülkeler" listesi yayımlamış ve bu listeye İtalya da dahil edilmişti.
Rusya Kültür Bakanlığı'nın ödünç verdiği sanat eserlerini geri istemesiyle ilgili olarak İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini bir açıklama yaptı.
Franceschini, söz konusu eserlerin İtalya'da devlet müzelerinde sergilenmediğini, dolayısıyla meselenin bakanlığın yetki alanına girmediğini söyledi. Öte yandan Bakan, "Fakat elbette sahibi bir eserin iadesini isterse, eser iade edilmelidir" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi/rusya-italya-ya-odunc-verdigi-sanat-eserlerini-geri-istedi-3371743
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!