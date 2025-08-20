Habertürk
        Rusya, İngiliz kuruluşların temsilcilerine yönelik yaptırım listesini genişletti

        Rusya, İngiliz kuruluşların temsilcilerine yönelik yaptırım listesini genişletti

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerinin ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 17:32 Güncelleme: 20.08.2025 - 17:32
        Rusya'dan İngiltere'ye yeni yaptırımlar
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’nin, Rusya'ya karşı çatışmacı ve Rusya’yı “şeytanlaştıran” adımlarını sürdürdüğü belirtildi.

        İngiltere’nin uluslararası alanda "kurmaca" bilgilerle Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Buna karşılık, Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya'ya karşı dezenformasyon ve asılsız suçlamalar yayan ve Batı'nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak üzere düşmanca lobi faaliyetleri yürüten kişiler bulunmaktadır.”

        Açıklamada, yaptırım uygulanacak 21 kişinin bilgilerine de yer verildi.

        Habertürk Anasayfa