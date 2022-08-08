HABERTURK.COM / AA

Türkiye devam eden jeopolitik risklere karşın güçlü ihracat performansını sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar ve ülkelerin Rusya ile ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine karşın Türkiye sürdürdüğü denge stratejisi ve etkili dış politikayla Rusya'ya ticaretini etkin şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Savaşın başladığı ilk zamanlarda siparişlerde gecikme ve aksamalar yaşansa da Türk ihracatçılarının çözüm odaklı yaklaşımlarıyla Türkiye-Rusya arasındaki ticaret artmaya devam ediyor.

Böylece Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 236 milyon 932 bin dolar, yani yüzde 63.6'lık artışla 609 milyon 68 bin dolara çıktı.

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Rusya'yı, Bulgaristan, ABD, Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.

Temmuz ayında, Türkiye'nin dış satımı Bulgaristan'a 218 milyon 439 bin dolar artarak 483 milyon 279 bin dolara, ABD'ye 213 milyon 263 bin dolar artışla 1 milyar 119 milyon dolara, Hollanda'ya 194 milyon 735 bin dolar yükselişle 673 milyon 429 bin dolara, Güney Afrika'ya 135 milyon 496 bin dolar artışla 224 milyon 207 bin dolara ulaştı.

İTHALATTA ZİRVEDE

Ticaret Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre temmuzda en fazla ithalat yapılan ülke de Rusya oldu. Rusya'dan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.1 artarak 4 milyar 369 milyon dolara çıktı. İthalatta Rusya'yı 3 milyar 805 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya takip etti.

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