Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan ortak devriyeye saldırı düzenlendi

Rusya'dan yapılan açıklamada, İdlib'de Türkiye ile yapılan ortak seviyeye 'bölgedeki militanlar' tarafından bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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