Rusya, muhalif lider Navalny'i terör listesine aldı

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Rusya'nın hapse atılan Rus muhalif lider Alexei Navalny ve destekçilerinin bir kısmını terör listesine ekledi.

Moskova, Navalny'in siyasi ağını da "aşırılıkçı" olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

RUSYA'YA DÖNÜŞÜNDE TUTUKLANMIŞTI

Rusya'da muhalif lider Alexei Navaly, Putin'in emriyle zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da hastaneye kaldırılmış, tedavisi sonrası Rusya'ya dönüşünde tutuklanmıştı.

Navalny'in gözaltında olduğu sırada ekibi YouTube hesabı Алексей Навальный üzerinden Putin'in sarayı olduğu iddia edilen Karadeniz'de bir malikanenin görüntülerini paylaşmıştı. Putin ve yetkililer bu iddiaları kesin dille reddetmiş, Rus milyarder Arkady Rotenberg malikanenin kendisine ait olduğunu iddia etmişti. Rusya - Ukrayna krizi devam ederken, Navaly'in ekibi YouTube üzerinden, Putin'a ait olduğu iddia edilen saraydan yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Putin'e ait olduğu iddia edilen saray yeniden dünya gündemine oturmuştu.