Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi'nin, Putin'in başkanlığında toplantı yaptığını bildirdi.

Toplantıda, Suriye meselesinin ele alındığını aktaran Peskov, "Toplantının katılımcıları, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun şiddetlenmesi bağlamında Suriye'deki durumu ayrıntılı olarak tartıştı." ifadesini kullandı.

Konseyde ayrıca Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlaması ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Peskov, "Bu aşamada, Suriye'de barışçıl bir çözümü engelleyecek herhangi bir eylemden herkesin kaçınmasının önemli olduğu vurgulandı." diye konuştu.