Rusya görüşme sonrası açıklamıştı: Kiev ve Çernigiv'de son durum ne?

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya ve Ukrayna heyetleri dün İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Rus heyeti, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri operasyonun önemli ölçüde azaltılacağını duyurmuştu.
UKRAYNA: RUS ORDUSUNUN ÇEKİLMESİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu sabah, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 34. gününde son durum değerlendirildi.
Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.
DONETSK YÖNÜNDE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.
Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.
RUS HEYETİ DÜN AÇIKLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna müzakere heyetiyle yürütülen görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek "Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukarıdaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi." dedi.
Müzakerelerin bittiğini söyleyen Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı’na sunacağız." diye konuştu.
Medinskiy, Rus Savunma Bakanlığının Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldığına da dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Ukrayna’nın tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsüne ilişkin anlaşmanın hazırlanması ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin uygulamaya geçmesi nedeniyle bugünkü toplantıda tartışılan ilkeler dikkate alınarak Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukardaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi.”
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