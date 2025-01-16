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        Haberler Dünya Rusya, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı | Dış Haberler

        Rusya, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze'de Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:39
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        Rusya'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
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        Rusya, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki sorularını yanıtladı.

        Ukrayna konusunda olası müzakerelerde Rusya'nın yaklaşımına ilişkin daha önce açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşımımızı net bir şekilde ortaya koymuştu. Yaklaşımımız tutarlı, çok açık ve herkes tarafından iyi bilinmektedir." dedi.

        Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmayı da değerlendiren Peskov, "Gazze'de halkın çektiği acıları sona erdirecek ve İsrail'e güvenlik katan herhangi bir çözümü ve ateşkesi sadece memnuniyetle karşılıyoruz. Hep birlikte sürecin sonuçlandırılmasını bekleyelim." ifadelerini kullandı.

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        Peskov, Rusya'nın varılan anlaşmanın hazırlanma sürecinde yer almadığını bildirdi.

        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

        Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

        Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

        İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

        İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.

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