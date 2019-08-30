Rusya: Esad rejimi İdlib'de ateşkes ilan edecek

30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib´deki güvenli bölgede tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğini duyurdu.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib´deki güvenli bölgede tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğini açıkladığı.
Habere göre, Rusya´nın Suriye´deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00´dan itibaren İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğini duyurdu. Açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması adına Rus Uzlaştırma Merkezi, Suriye rejimine ait birliklerin, 31 Ağustos 06.00´dan itibaren İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğine dair bir anlaşma yaptı" denildi.
RUS ÖZEL KUVVETLERİNDEN İDLİB'E SIZMA GİRİŞİMİ
Rus özel kuvvetleri, İdlib'in güneyinde sızma girişiminde bulundu. Daha önce Beşar Esad rejimi ordusuna destek biçiminde sızma harekatlarına katılan kuvvetler, bu kez operasyonu tümüyle kendileri gerçekleştirdi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus özel kuvvetlerinin dün gece İdlib'in güneyinde sızma harekatı düzenlediğini söyledi.
Sözcüye göre, Rus güçleri kısa süre önce rejimin kontrolüne giren Han Şeyhun ilçesinin batısındaki Kassabiyye bölgesinden sızmaya çalıştı.
Daha önce rejimin Hama kırsalındaki Tel Dem ve Hakura'ya yönelik sızma operasyonlarında yer alan Rus özel kuvvetleri, dün geceki harekatı tümüyle kendileri düzenledi.
Rus güçleri, ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA),ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor.
Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.
Raşit, "Bu tür ilerleme yalnızca operasyon Rus güçlerince düzenlendiğinde görülüyor." ifadelerini kullandı.
Rus güçleri, girişimin ardından geri çekildi.
RUSYA'NIN İDLİB'DEKİ SAVAŞA MÜDAHALESİ
Ekim 2015'ten bu yana müttefiki Esad rejimine hava desteği sağlayan Rusya, son dönemde rejimin kara savaşına da müdahil oluyor.
Bu durum, kapsamlı ve açık şekilde ilk defa İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gün yüzüne çıktı.
Rus özel kuvvetlerinin yanı sıra güvenlik şirketlerinin paralı askerleri de askeri muhaliflerce cephelerde sıkça görülüyor.
Söz konusu kuvvetler, rejimin kontrolüne giren Kefrenbude ilçesi, Habit beldesi ve Mellah Tepesi bölgelerinde aktif halde kara savaşına dahil oldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 20 Ağustos'taki açıklamasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus askeri birliklerinin bulunduğunu ve Suriye ordusuyla hareket ettiğini dile getirmişti.
İdlib'deki askeri muhaliflerin çatı kuruluşu ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa da 19 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Hama'nın kuzey kırsalındaki son çatışmalarda) Bu defa farklı ve kapsamlı şekilde Rusya'ya ait piyade birliklerinin rejim güçleriyle ön saflarda çatıştığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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