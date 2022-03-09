Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken alınan ateşkes kararları da uygulamadan uzak kaldı. Rus hükümeti tarafından, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane tavırda olmayan, olumsuz adımlar atan ülkelerin listesi onaylandı. 20’den fazla ülke yer aldığı listede Türkiye’nin olup olmadığı merak konusu oldu. Rusya dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? Listede Türkiye var mı? İşte, listede yer alan ülkeler…