İHA

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka şehrini hedef aldığı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka şehrini vurdu. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko saldırının ardından yaptığı açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti. Rusya'nın yerleşim noktalarını hedef almaya devam ettiğini söyleyen Kyrylenko, saldırıda 4 binanın, bir otelin ve çok sayıda aracın zarar gördüğünü ifade etti. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Donetsk Valisi Kyrylenko, "Kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri hem insanlara yardım etmek hem de Rus işgalcilerin topraklarımızda işlediği bir başka suçu kamuoyuna göstermek için olay yerinde çalışıyor" dedi.

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