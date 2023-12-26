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        Haberler Dünya Rusya: Donetsk bölgesindeki Maryinka yerleşim birimini ele geçirdik

        Rusya: Donetsk bölgesindeki Maryinka yerleşim birimini ele geçirdik

        Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Maryinka yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 01:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 01:35
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        Rusya: Maryinka yerleşim birimini ele geçirdik
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        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şoygu ile St. Petersburg kentinde bir araya geldi.

        Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin Putin'e bilgi veren Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

        "Güney birliklerinin saldırıları sonucu Donetsk'in güney batısındaki Maryinka yerleşim birimi bugün kurtarıldı. Maryinka üzerinde kontrolün sağlanması, Donetsk'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarından daha etkili şekilde korunmasını mümkün kılacak. Ayrıca bu, Ukrayna ordusunun savunmasını zayıflatacak."

        Putin de Maryinka'nın ele geçirilmesi sürecinde yer alan askerlere ödül verilmesi gerektiğini kaydetti.

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