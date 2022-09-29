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Rusya, doğalgaz sızıntısı bölgesinde NATO tatbikatı yapıldığını öne sürdü

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz hatlarında yaşanan 4 adet sızıntı için 'sabotaj' iddialarını kabul etmeyerek NATO'yu işaret eden Rusya, "Bu durum ABD'nin yararına" açıklamasında bulundu. Kendilerinin değil, ABD'nin ilişkileri bozan taraf olduğunu öne süren Rusya, BM'den Rus gübresi ve tahılının ihracatındaki engellerin kaldırılması konusunda yardım istedi.

29.09.2022 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya, doğalgaz sızıntısı bölgesinde NATO tatbikatı yapıldığını öne sürdü
Rusya: 'Sızıntı' ABD'nin yararına
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AA / HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletlerden (BM), Rus gübresi ve tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılması konusunda girişimde bulunmasını beklediklerini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de yaşanan doğal gaz sızıntıları meselesine değinen Zaharova, gaz sızıntılarının yaşandığı bölgede NATO'ya ait altyapının bulunduğunu ve NATO'nun bu bölgede temmuzda tatbikat düzenlediğini söyledi.

Mariya Zaharova, bu durumdan ABD'nin yararlanabileceğine işaret ederek, "ABD, bir Pentagon temsilcisinin ağzından, olayla ilgili alakalarının olmadığını açıkladı. Ama onların neyi ne şekilde yapmayı iyi bildiğini biliyoruz. Her halükarda, ABD'nin bu konuda açıklama yapması ve bunu kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Gaz sızıntısı olayının araştırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Baltık Denizi'ndeki gaz borularında yaşananlara ilişkin uluslararası soruşturmanın objektif olacağına inanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD, RUSYA İLE İLİŞKİLERİ BOZDU"

Zaharova, "ABD ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamıyla koparılmasının sonuçları ne olabilir?" sorusuna cevaben şunları kaydetti:

"Varsayımda bulunmak istemiyorum. Çünkü ikili ilişkilerin bozulmasını isteyen biz değiliz. Bu konuda söz konusu ideolojiyi benimseyenlere danışmak lazım. Onlar da Washington'da bulunuyor. Biz değil, ABD ikili ilişkileri bozdu ve bunu bilinçli yaptı. ABD, yıllarca Rus diplomatik misyonlarının çalışmasını sınırladı, iş adamlarının çalışmasını engelledi, vatandaşlarımız ve işletmelerimize yönelik enformasyon baskısı ve siyasi baskı uyguladı."

Rus gübresi ve tahılının ihracatına yönelik getirilen kısıtlamalara değinen Zaharova, "BM, Avrupalılar ve Amerikalıların, Rus gübresi ve tahılının küresel piyasalara sevkiyatına yönelik engelleri kaldırmaları yönünde girişimlerini aktifleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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