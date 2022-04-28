Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile barışçıl çözüme bağlıyız

Ukrayna ile olan müzakere sürecine değinen Zaharova, "Barışçıl çözüme bağlıyız. Bu müzakere sürecinden Ukrayna’nın resmi olarak çekilmiş görünmedikleri gerçeğine dayanarak sunmaya hazır olacakları malzemeleri elbette bekliyoruz." diye konuştu.
Rusya'nın müzakere sürecinden yana olduğuna işaret eden Zaharova, "Ukrayna Devlet Başkanı, bu müzakereleri önerdiğinde, Rus tarafı onları kabul etti, reddetmedi. Ukrayna tarafının şu anda müzakerelerdeki davranışı iç açıcı değil, bu onların müzakere sürecine karşı gerçek tutumlarının kanıtı. Görünüşe göre, müzakere kararları ile özellikle ilgilenmiyorlar.” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Ukrayna tarafından Moskova’nın teklifleriyle ilgili henüz cevap alınamadığını dile getirdi.
"Transdinyester’deki patlamalar terör eylemi"
Rusya'nın Moldova’daki Transdinyester bölgesindeki patlamalarla ilgili olay hakkında kapsamlı bir soruşturma beklediğini belirten Zaharova, bu bölgedeki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını, bunları bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan “terör eylemleri” olarak nitelendirdiklerini ifade etti.
Zaharova, Transdinyester’i Ukrayna’da gelişmelere dahil etme girişimlerini de şiddetle kınadıklarını vurguladı.
"Ankara’nın hava sahasını kullandırmama kararını anlıyoruz"
Rus Sözcü Zaharova, Moskova’nın Rus sivil ve askeri uçakların Suriye’ye uçuşu için Türk hava sahasını kullanma talebini Ankara’nın reddetmesini anlayışla karşıladıklarını bildirdi.
Bir aydan fazla bir süre önce Ankara’nın bu güzergahın kullanılmaması talebini Rus tarafına ilettiğini aktaran Zaharova, “Bu itirazların sebepleri bizim için anlaşılır idi. Şu anda bu güzergah aslında Rusya tarafından kullanılmıyor. Ama bu süreç şimdi gelişmiyor, yaklaşık bir ay oldu.” ifadelerini kullandı.
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