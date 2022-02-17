Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi çöktü

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TASS haber ajansı, bakanlığın teknik sorunlar nedeniyle sitesinin bir saattir kapalı olduğunu söylediğini aktardı. Ancak yetkili, teknik sorunların ne olduğuyla ilgili ayrıntı vermedi.

Başta ABD olmak üzere Batı dünyasıyla Ukrayna krizi sebebiyle gerilim yaşayan Rusya'nın ABD'ye 'güvenlik garantileri' yanıtı bugün ulaşmıştı.

ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın güçlü bir şekilde reddetmesine rağmen 'Ukrayna'nın işgal edileceği' iddiasında ısrarcı. Biden, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamasında "Rusya'nın işgal tehdidi yüksek. Tüm işaretler Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.