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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek

        Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek

        TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Fidan'ın yakın zamanda Moskova'da görüşeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:54 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:54
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        "Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek"
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova’da görüşme yapılacağını bildirdi.

        Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

        Dışişleri Bakanı Fidan’ın Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, “Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova’da görüşme gerçekleştirecekler.” ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #hakan fidan
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