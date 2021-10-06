Lavrov ile Blinken telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Blinken'in görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konular ele alındı.

Ayrıca iki bakan, İran nükleer anlaşmasının uygulanmasının sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.