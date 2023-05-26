AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizi konusundaki tutumunu 'dengeli' bularak Çin’e teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui arasında bugün Moskova’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Görüşmede, Ukrayna krizinin ele alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Lavrov, Çin'in Ukrayna krizindeki dengeli tutumundan dolayı şükranlarını dile getirdi ve Pekin’in krizin çözümünde olumlu bir rol oynamaya hazır olmasından övgüyle bahsetti.” ifadesi kullanıldı.

Lavrov’un görüşmede, Ukrayna ve Batılı ülkelerin krizin çözümüne ilişkin engeller yaratmasını eleştirdiğine işaret edilen açıklamada, “Lavrov, Moskova'nın çatışmaya siyasi ve diplomatik bir çözüm bulmaya bağlılığını yineledi.” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, iki yetkilinin de Rus-Çin dış politika etkileşimini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO