Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile başkent Moskova'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Libya'daki durumun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya tarafı, çatışmaların en kısa sürede durdurulmasının ve Libya'da önde gelen tüm siyasi güçlerin ve toplumsal hareketlerin katılımıyla kapsayıcı diyaloğun organize edilmesinin önemini vurguladı." ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in 23 Nisan'daki inisiyatifini desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu inisiyatif, var olan sorunlara çözümün bulunmasına ve ülkede tek devlet organlarının oluşturulması için Libyalılar arasında diyaloğun sağlanmasına temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
"RUS EKONOMİ OPERATÖRLERİ FAALİYETLERİNİ BAŞLATMAYA HAZIR"
Açıklamada, Libya krizinin çözümü için 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nın kararları ve Birleşmiş Milletler'in 2510 kararı çerçevesinde BM himayesinde uluslararası çabalarının pekiştirilmesine dair konuların ele alındığı aktarıldı.
Rusya ve Libya arasındaki ilişkilerin de görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Lavrov, Libya'da askeri siyasi durumun iyileşmesinin ardından Rus ekonomi operatörlerinin faaliyetlerini başlatmaya hazır olduğunu doğruladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan isimli Rus vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Rus vatandaşlarının Trablus'taki hapishanede bulunmasının, ikili ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesine en büyük engel olduğu belirtildi."
LİBYA, İKİ RUS VATANDAŞININ AJAN OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
Rus hükümeti, Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan isimli iki Rus vatandaşının, bir düşünce kuruluşuna bağlı akademik araştırmacı olduğunu savunmuştu.
Ancak Libya hükümeti, daha sonra basına sızdırdığı belgeler aracılığıyla iki Rus vatandaşının Wagner güvenlik şirketine bağlı saha araştırması yapan iki ajan olduğunu duyurmuştu.
Libya hükümeti, "ele geçirdikleri bilgisayar belleğindeki bilgilere göre, Rusların Libya’da bulundukları sürede ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına geçmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, ülke içinde basın, siyaset ve askeri duruma ilişkin kritik raporlar ve planlar hazırladıklarını" açıklamıştı.
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