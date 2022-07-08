Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile görüşmeye hazırız

Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna ve Türkiye ile tahıl ihracatı konusunda görüşmeye hazırız." dedi.

Endonezya'da gerçekleşen G20 Dışişleri Zirvesi'nde konuşan Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna ve Türkiye ile tahıl ihracatı konusunda görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Lavrov, "Bu görüşmelerin ne zaman yapılacağına dair bir fikrim yok." dedi.

Diğer yandan Batı ülkelerini eleştiren Lavrov, "G20 ekonomik sorunların konuşulduğu değil, Rusya'nın eleştirildiği bir toplantıya dönüşmüş." ifadelerini kullandı.

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