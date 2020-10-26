Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Doğu Akdeniz'de "diyalog" çağrısı

Lavrov, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.
Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümünün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde ele alınması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Ülkeler arasındaki sorunlar diyalog temelinde çözümlenmeli. Türkiye ile Yunanistan arasında durum her ne kadar zor olsa da biz bu sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesinden yanayız." ifadesini kullandı.
Lavrov, Atina'daki temasları çerçevesinde Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından Maksimu Sarayı'nda kabul edilecek.
- Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz'deki haklarını savunuyor
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.
Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.
Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini dayatmak için Avrupa Birliği'ni (AB) öne sürüyor.
Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, taleplerine "Sevilla Haritası"nı dayanak gösteriyor ancak bu haritanın, uluslararası hukuk ve deniz hukukunda bir karşılığı bulunmuyor.
Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası’ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz’in ortasına kadar iniyor ve Türkiye’ye Antalya körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.
Türkiye, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.
- İstikşafi görüşmeler
Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.
İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
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