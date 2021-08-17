Lavrov'dan Taliban açıklaması

Rusya'nın Kaliningrad bölgesindeki Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesini ziyaret eden Lavrov, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan duruma değinerek, "Kabil'in sokaklarında olumlu süreçlerin yaşandığını görüyoruz. Burada durum yeterince sakin. Taliban, etkili şekilde düzeni sağlıyor." ifadesini kullandı.
TARTIŞMA YARATACAK SÜREÇ: TALİBAN'IN TANINMASI
AA'nın aktardığı habere göre Lavrov, Taliban'dan devlet yapısı, tüm siyasi güçlerin yer alacağı hükûmet oluşturulması, eğitim hakları gibi konularda ''olumlu sinyaller'' aldıklarına dikkati çeken Lavrov, Taliban'ın iktidarını tanıma konusunda acele etmediklerini vurguladı.
Afganistan'da önde gelen siyasi güçler ve Taliban örgütü arasında müzakerelerin devam ettiğine işaret eden Lavrov, bu ''süreci desteklediklerini'' dile getirdi.
Lavrov, "Bu saatlerde, Taliban ile görüşme devam ediyor. Bu görüşmenin, acı çeken ülkedeki durumun tamamen iyileşmesi yönünde önemli adım olacak kapsayıcı geçici yapıların Afganlar tarafından oluşturmasıyla sonuçlanacağını umuyorum." diye konuştu.
AFGANİSTAN'A BAŞKA DEVLET YÖNETİMİ BİÇİMLERİNİ EMPOZE ETMEK YAPICI DEĞİL
ABD'yi Afganistan'la ilgili politikasını eleştiren Lavrov, şunları söyledi:
"Afganistan'ı iyi tanıyoruz. Afganistan'a başka devlet yönetim biçimlerini empoze etmek yapıcı değil. Ancak Amerikalılar, demokrasi dedikleri şeyi yapmaya çalıştılar. Bu durumda Afgan halkını, Batı'nın kurallarına göre yaşamaya zorlamak saflıktır. Bu, başka ülkelerin yüzyıllarca yaşadığı gelenekleri göz ardı ederek kendi değerlerini dünyaya empoze etme girişimidir."
Lavrov, bölgesel meselelerin çözümüne yardımcı olmak için ortak girişimlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu konu, ABD ve NATO'nun aceleyle çekilmesinden sonra Afganistan'da durumun çökmesi ışığında gündeme geldi." dedi.
''TÜRKİYE ÇOK ETKİLİ KÜRESEL BİR GÜÇ'' AÇIKLAMASI
Dünyanın artık çok kutuplu olduğunu vurgulayan Lavrov, Batı ülkelerinin bunu kabul etmek istemediğini söyledi.
Lavrov, bu konuda Çin, Hindistan ve Türkiye'yi örnek göstererek, "Türkiye, uluslararası arenada çok aktiftir. Bazı şeylerde hemfikir olabiliriz, bazılarında hemfikir olmayabiliriz. Ancak Türkiye, çok etkili küresel bir güçtür." değerlendirmesinde bulundu.
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