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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Ukrayna barış anlaşması taslağının şartlarını yerine getirmedi

İran ziyareti sonrası Rusya'nın Ukrayna'da devam eden "askeri operasyonuna" ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna, Mart ayında üzerinde anlaşılan ön barış anlaşmasındaki şartları yerine getirmedi." dedi.

20.07.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Ukrayna barış anlaşması taslağının şartlarını yerine getirmedi
Putin: Ukrayna şartları yerine getirmedi
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Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Mart ayında üzerinde anlaşılan ön barış anlaşmasındaki şartları yerine getirmediğini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat başlattığı saldırılar devam ederken, Rus lider Putin, İran ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Mart ayında üzerinde anlaşılan ön barış anlaşmasındaki şartları yerine getirmediğini söyleyen Putin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "Kiev, Mart'ta üzerinde anlaşılan barış anlaşması taslağının koşullarını yerine getirmedi. Tabii nihai sonuç anlaşmadaki tarafların üzerinde anlaşılan koşulları uygulamasına bağlı olacak. Bugün görüyoruz ki Kiev'in böyle bir isteği yok." dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna'dan Putin'in açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Mart ayında gerçekleşen müzakerelerin ardından somut bir adım atılmamıştı. Zelenskiy görüşmelerin ardından Rusya'nın atacağı somut adımlara güveneceğini söylemişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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