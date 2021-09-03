Rus lider Putin çocuk hayalini açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ülkenin doğusundaki Vladivostok şehrinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Rus lider Putin'e çocukluk hayali de soruldu.

Putin, "Çoğu erkek gibi önce pilot, denizci olmak istedim ama sonra istihbarat ajanı olmak istedim; istediğim şey buydu. Sonra tüm hayatımı buna ulaşmak için yönlendirdim. Bazen ben bile nasıl gerçekleştiğine şaşırıyorum. 'Ben istihbaratçı olmak' istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş. Gerçeküstü görünüyor ama bir şekilde oldu" dedi.

İstihbarat servisinde çalışanların asıl amacının vatana hizmet olduğunu söyleyen Putin, "Oradaki insanların gerektiğinde kendilerinden ne kadar çok feda ettiklerini gördüm" dedi.

Putin, "Benim de amacım vatana hizmet etmekti ve bugün de tam da bununla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum" ifadelerini kullandı.