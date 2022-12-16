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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus'a gidecek

Belarus Cumhurbaşkanlığı'nın servis ettiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret edecek ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelecek

Giriş: 16.12.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus'a gidecek
Rusya Devlet Başkanı Putin Belarus'a gidecek
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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret edecek. Rus lider Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşecek.

Rus Kommersant gazetesinin aktardığı bilgiye göre, iki lider, güvenlik, ekonomik işbirliği ve ortaya çıkan zorluklara yanıt verecek önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. İki liderin görüşmesine ilişkin Belarus Cumhurbaşkanlığı'nın açıklama yaptığı, Kremlin'in henüz açıklama yapmadığı bildirildi.

Tarafların, "Belarus-Rus entegrasyonunun en acil konularının tümünü" tartışacakları ifade edildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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