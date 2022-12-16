Rusya Devlet Başkanı Putin Belarus'a gidecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret edecek. Rus lider Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşecek.

Rus Kommersant gazetesinin aktardığı bilgiye göre, iki lider, güvenlik, ekonomik işbirliği ve ortaya çıkan zorluklara yanıt verecek önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. İki liderin görüşmesine ilişkin Belarus Cumhurbaşkanlığı'nın açıklama yaptığı, Kremlin'in henüz açıklama yapmadığı bildirildi.

Tarafların, "Belarus-Rus entegrasyonunun en acil konularının tümünü" tartışacakları ifade edildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.