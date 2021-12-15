Putin ve Xi, video konferans yöntemiyle gerçekleşen ve 1 saatten fazla süren görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.
İkili ilişkilere değinen Putin, bu ilişkilerin 21. yüzyılda devletler arası iş birliği anlamında "örnek" olduğunu belirtti.Yeni tip koronovirüs (COVID-19) salgınına rağmen Çin tarafıyla sürekli temaslarda olduklarına dikkati çeken Putin, "Ülkelerimiz arasında, iç işlerine karışmama ve birbirimizin çıkarlarına saygı ve ortak sınırı sonsuz barış ve iyi komşuluk kuşağına dönüştürme kararlığı gibi ilkelere dayalı yeni bir iş birliği modeli oluşturuldu." dedi.
Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin de güçlendiğini vurgulayarak "Bu yılın ocak-kasım döneminde ikili ticaret hacmi yüzde 31 artarak 123 milyar dolara ulaştı. Böylece salgın öncesi 2019'un rekor rakamlarını kırdık. Anlaştığımız gibi, yakın zamanda 200 milyar dolar sınırını aşacağız." değerlendirmesinde bulundu. Nükleer enerji, sanayi ve yüksek teknoloji alanında da ortak projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Putin, şunları kaydetti:"Rusya ve Çin'in uluslararası alanındaki eylemlerin yakın koordinasyonu ve dünyadaki güncel sorunların çözümüne yönelik sorumlu ortak yaklaşımı, uluslararası ilişkilerde önemli istikrar unsuru haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS platformlarında aktif şekilde birlikte çalışıyoruz. Uluslararası hukuka dayalı adil bir dünya düzeninin oluşumuna katkıda bulunuyoruz."
ÇİN LİDERİNDEN PUTIN'E DAVET
Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine davetinden dolayı Xi'ye teşekkür eden Putin, Xi ile tören öncesi görüşeceği bilgisini paylaştı. Putin, "Spor ve olimpiyat harekatının siyasallaştırılması girişimlerinin kabul edilmemesi dahil, uluslararası spor alandaki iş birliği ile ilgili konularda her zaman birbirimizi destekliyoruz. Kış Olimpiyat Oyunları'nın da en üst seviyede yapılacağından hiç şüphem yok. Çin bunu yapmayı biliyor." ifadelerini kullandı.
"ÇİN VE RUSYA BİRBİRİNİ DESTEKLİYOR"
Çin Devlet Başkanı Xi de dünyanın "büyük değişim" dönemine girdiğini belirterek "Çin-Rus ilişkileri, her türlü zorluktan geçerek hayatta kalabilme gücünü gösterdi ve yeniden nefes aldı." dedi. Xi, "Çin ve Rusya, hayati öneme sahip kendi ulusal haysiyet ve çıkarları ile ilgili konularda kararlı şekilde birbirini destekliyor. Sizinle Çin-Rusya ilişkilerinin başında bulunuyor ve gündemin kilit maddelerinde çeşitli şekilde yakın temasları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!