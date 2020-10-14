Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi.
Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu. Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini ifade etti.
"DAHA AZ YAN ETKİSİ VAR
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ikinci aşının yan etkilerinin daha az olduğunu ifade etti ve yakın gelecekte 60 bin doz üretilebileceğini duyurdu. Golikova, "Vektör merkezi ayrıca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 40 bin gönüllüyü içeren klinik denemeler başlatıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.
RUSYA ULUSLARARASI UÇUŞLARI ARTTIRIYOR
Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.
Ayrıca Rusya’dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler’e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.
RUSYA'DA SON DURUM
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son 24 saatte 14 bin 231 yeni vaka tespit edildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 231 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 340 bin 409'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 7 bin 920 artarak 1 milyon 39 bin 705, ölenlerin sayısı ise 239 artışla 23 bin 205 oldu.
Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,2'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 oldu.
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