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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecek nesiller için özgürlüğünü, bağımsızlığını, kültürünü ve geleneklerini savunmaya devam edeceğini, Rusya'nın bağımsızlığı için savaşacağını söyledi. Putin, dün ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Putin, "Atalarımız, sahip olduğumuz tek vatanımız, bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve kültürümüz için savaşacağız. Rusya'nın büyük tarihi ve geleceğini koruyacağız." dedi. Rus medeniyetinin bir parçası olmanın mutluluk olduğunu dile getiren Putin, "Ama aynı zamanda bu bir sorumluluk görevidir." ifadelerini kullandı. Putin, "Bizim medeniyetimiz özgündür, kendi yolu vardır ve bunda üstünlük duygusu yoktur." dedi.

KISMİ SEFERBERLİK İLANI Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu. Kremlin’den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin’in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak. Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak. Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek. Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek. Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.