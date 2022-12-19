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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı. Putin'in imzaladığı yasayla, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Giriş: 19.12.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusların yabancılar için
Putin imzaladı: Rusya'da "taşıyıcı annelik" yasağı
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek.

Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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