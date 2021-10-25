Rusya ile İngiltere arasında telefon görüşmesi

AA

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Johnson'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede, Glasgow'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı çerçevesinde iklim konusunun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya, ekonomisinin karbon ayak izini kademeli olarak azaltma niyetini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

İki liderin, karşılıklı ilişkileri de istişare ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bazı sorunların varlığına rağmen Moskova ile Londra arasında çok sayıda alanda iş birliği kurulmasının faydalı olacağı konusunda ortak görüş beyan edildi." denildi.

Açıklamada, Putin ile Johnson'un Afganistan'daki son gelişmeleri de görüştüğü belirtilirken, "Putin, geçen hafta Moskova’da Afganistan gündemiyle gerçekleştirilen toplantılarla ilgili bilgi verdi. Liderler, İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunması gerektiğini belirttiler." ifadelerine yer verildi.