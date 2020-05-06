Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik ve sosyal alanda alınan kararların değerlendirilmesine ilişkin bakanlar, valiler ve diğer hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya Novo-Ogarevo bölgesinden katılan Putin, karantina sürecinde doğru kararların alındığının ve karantinadan çıkmak için acele edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
"EN UFAK BİR HATANIN BEDELİNİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATIYLA ÖDERİZ"
Toplantıda önemli uyarılarda bulunan Vladimir Putin, "Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde belli bazı kısıtlamalara gidildi ve bazı bölgelerde özel yetkiler verildi. Çünkü ülke büyük, her bölgede durum farklı. Sahadaki pratikler göstermiştir ki biz doğru bir şekilde hareket ediyoruz. Tekrardan altını çiziyorum. İleri doğru koşamayız. Her türlü dikkatsizliğimizin karşılığını alırız. En ufak bir hatanın bedelini, vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve hayatıyla öderiz. Tüm hükümet ve bölge yetkililerimizi sorumluluğu bu nedenden dolayı çok ağır" ifadelerini kullandı.
"ERKEKLER HASTALIĞI KADINLARDAN DAHA AĞIR GEÇİRİYOR"
Toplantıda konuşan Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise "Erkekler, kadınlara nazaran hastalığı daha ağır geçiriyor. Şu an ülke genelinde solunum cihazına bağlı 4'ü çocuk olmak üzere bin 133 hastamız var" şeklinde konuştu.
"1 MİLYON 243 BİN İŞSİZ VATANDAŞ"
Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Anton Kotyakov da ülkedeki işsizlik durumuna değinerek, "Bugün itibariyle kurumlarımıza iş aradıkları gerekçesiyle başvuran kişi sayısı 1 milyon 243 bin civarındadır. Bu başvuruların 735 bini Mart ve Nisan aylarında yapılmıştır" dedi.
Öte yandan Rusya'da açıklanan son verilere göre ülke genelindeki Covid-19 vaka sayısı 165 bin 929'a, can kaybı sayısı ise bin 537'ye yükseldi.
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