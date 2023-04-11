AA

Başkan Vladimir Putin, ülkesinde konsolide bütçe gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 13 trilyon rubleyi aştığını belirterek, “Ekonomimize yönelik dış tehlikeler ise hala var, bunun son derece farkındayız.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini anlatan Putin, “Konsolide bütçe gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 13 trilyon rubleyi aştı. Petrol ve doğal gaz dışı gelirler yüzde 14 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktı.” diye konuştu.

Putin, “Petrol ve doğal gaz gelirleri ise 1,3 trilyon ruble düştü. Ekonomimize yönelik dış tehlikeler ise hala var, bunun son derece farkındayız. Bu konuda gevşemek ve her şeyin kendiliğinden düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur, buna hakkımız yok.” dedi.

Putin, ülke ekonomisinde özellikle otomotiv, kereste işleme, kimyasal ürün üretimi ve gübre sektörlerinde zorlukların sürdüğüne işaret ederek, bu alanlarda sorunların çözümü için çeşitli adımlar atılacağını söyledi.

Rusya’da şirketlerin zorlu koşullara rağmen toplu işten çıkarmalara başvurmadığını anlatan Putin, “Şimdi ise durum temelden değişti, ülkede işsizlik oranı tarihin en düşük seviyesi yüzde 3,5’te, çoğu alanda yeterli çalışan bulunamıyor.” yorumunu yaptı.

Putin, başta teknolojiyi kullanarak istihdam açığına ilişkin sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA

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