Putin'den NATO'ya sert uyarı: Kırmızı çizgimiz!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna’ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova’ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." dedi.

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi.

Rusya’nın 2021’in başında da Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullandı.

Polonya ve Romanya’ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, "Bu bizim için tehdittir." dedi.

NATO’nun Ukrayna’ya da benzer sistemleri yerleştirilmesinin Rusya için sorun teşkil edeceğini vurgulayan Putin, "Ukrayna’ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova’ya uçuş süresi 7 dakika olur. Eğer hipersonik silahlar yerleştirilirse uçuş süresi 5 dakika olur. Biz de bizi bu şekilde tehdit edenlere karşı bir şey geliştirilmeliyiz." diye konuştu.

HİPERSONİK FÜZE AÇIKLAMASI

Rusya’nın da hipersonik füze geliştirdiğine değinen Putin, "Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz. Dünya toplumu için sağduyu ve sorumluluk duygusunun hakim olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ekim ayında ve dün, Beyaz Deniz'de "Zirkon" hipersonik füze testlerinin yapıldığını hatırlatan Putin, 2022'den itibaren Rus donanmasının bu füzelerle donatılacağını belirterek, "Hala test ediyoruz ve başarılı sonuçlar aldık. 2022'den itibaren donanmamızı hipersonik deniz tabanlı silahlarla donatacağız" dedi. 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek olan 24. Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacağını belirten Putin, Çin'den daha önce açılışa katılım için bir davet aldığını hatırlattı.

2024'TE ADAY OLACAK MI?

Putin, 2024’te sona erecek başkanlık döneminin ardından tekrar aday olup olmayacağına yönelik soruya, "Aday olup olmayacağıma henüz karar verilmedi. Ancak aday olabilme hakkımın var olması, iç siyasi durumu istikrara kavuşturuyor." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, Joe Biden'ın bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamasını değerlendiren Putin, "Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yine aynı yılda Rusya'daki seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Putin, "Gelecekten ne istersiniz? Vaat ettiğiniz, ülkenizin kalkınması için koyduğunuz hedefleri uygulamak istersiniz. Genç, yetenekli ve vatansever gençlerin siyaset, ekonomi, iş dünyası ve sanat gibi birçok alanda olmasını isterim. Rusya'nın geleceğinde böyle bir sorun olacağına dair kaygım yok. Planlarıma gelince, buradaki püf nokta Anayasaya göre yeni dönemde seçimlere katılma hakkım var. Buna henüz karar vermedim" ifadelerini kullandı.