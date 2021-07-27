Putin'den dolar açıklaması

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisindeki güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
ABD’de enflasyonun yüzde 5’i aştığını belirten Putin, “ABD iki yıldır yüzde 15 bütçe açığı veriyor. Peki bu bütçe açığını nasıl kapatıyorlar? Para basarak. Bu da enflasyona neden oluyor. ABD ekonomisinin ve doların rezerv para olarak önemi göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor.” diye konuştu.
Rus ekonomisinin yeni tip Covid-19 salgını etkilerinden nasıl kurtulduğuna dair bazı istişareler yapılması gerektiğini anlatan Putin, “Küresel ekonomideki toparlanmanın bir bütün olarak devam ettiğini görebiliyoruz, ancak bu süreç aynı zamanda enflasyon riskleriyle de bağlantılı devam ediyor.” dedi.
Rusya’daki enflasyonun önemli bir düzeyde olmadığını ancak yine de hedeflenen seviyelerin üzerinde olduğuna işaret eden Putin, “Hükûmet ve Rusya Merkez Bankası makroekonomik adımlar ve sektörel düzenlemelerle bu enflasyona yönelik adımlar atacak. Atılan tüm adımların koordineli ve dengeli olması önemlidir.” şeklinde konuştu.
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