Putin, Biden'ı tebrik etmeyecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de her sene 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü için ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etmeyecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Moskova'ya yönelik düşmanca eylemlerinin devam ettiği ve Putin'in Biden'ı tebrik etmeyeceği belirtildi.

Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, "Tebrik etmek bu yıl çok uygun olmaz. Bunun sebebi ABD'nin düşmanca politikalarıdır." dedi.

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