19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin güneyinde ilerleyen Beşar Esad rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesinin sınırlarına yaklaştı.
Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.
İlçeyi batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu.
İran destekli gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, Han Şeyhun'un içinden geçen Halep-Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.
HAN ŞEYHUN'UN ÖNEMİ
Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.
ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM),27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.
Ancak Han Şeyhun, Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.
TSK'YA AİT GÖZLEM NOKTASI
Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.
Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.
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