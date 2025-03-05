Rusya'dan Zelenskiy açıklaması: Müzakere isteği olumlu

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakereler konusunda istekli olduğu yönündeki açıklamasına olumlu baktığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektuba ilişkin yorum yaptı.

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Peskov, Ukrayna'nın müzakereye istekli olmasının olumlu karşılandığını söyledi. Ancak, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusunda yasal bir yasağı olduğu için bunun nasıl işleyeceğinin net olmadığını söyledi.

Peskov, bu açıklamasında 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereleri yasaklayan Zelenskiy'nin kararnamesine atıfta bulundu.

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ZELENSKIY'NİN TRUMP'A MEKTUBU

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ilk konuşmasında Zelenskiy'den mektup aldığını söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."