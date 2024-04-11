Rusya'dan vatandaşlarına "Orta Doğu'dan uzak durun" çağrısı

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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırının ardından gerginleşen İran-İsrail ilişkileri nedeniyle Rusya, vatandaşlarını bölge ülkelere gitmemesi konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Orta Doğu'ya, özellikle de İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Bloomberg'in ABD ve İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD ve müttefikleri, İran'ın İsrail'deki askeri ve hükümet noktalarına yönelik büyük füze ya da insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmeye yakın olduğuna inanıyor.

"Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ve Lübnan ile İsrail arasındaki 'Mavi Hat' bölgesindeki durum istikrarsız olmaya devam ediyor." açıklamasını yapan bakanlık, "Çok zorunlu haller dışında bu bölgeden uzak durulmasını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.