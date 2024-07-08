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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya geniş ölçekli saldırı: 20 ölü | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'ya geniş ölçekli saldırı: 20 ölü

        Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başlangıcından bu yana en geniş çaptaki saldırısını düzenledi. 20 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:57
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        Rusya'dan Ukrayna'ya geniş ölçekli saldırı
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        Rusya bugün gündüz saatlerinde Kiev'e geniş ölçüde bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda en az 20 kişi ölürken, bir çocuk hastanesinin vurulduğu bildirildi.

        Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus güçlerinin farklı şehirleri hedef alan 40'tan fazla füze ateşlediğini ve Ukrayna'nın farklı şehirlerindeki altyapı, ticari ve konut binalarına zarar verdiğini söyledi.

        Kiev kenti yetkilileri başkente yönelik saldırıda yedi kişinin öldüğünü ve en az 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, Zelenskiy'in memleketi Kryviy Rih'te 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin yaralandığını aktardı.

        Donestk bölge valisi, Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk'ta füzelerin bir sanayi tesisine isabet etmesi sonucu üç kişinin öldüğünü duyurdu.

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        Zelenskiy, "Mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak için tüm servisler devrede. Tüm dünya Rus saldırılarına nihayet bir son vermek için tüm kararlılığını kullanmalıdır." ifadesini kullandı.

        Ukrayna'ya yönelik büyük saldırı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olası bir Rusya-Ukrayna barışını görüşmek amacıyla Pekin'e beklenmedik bir ziyarette bulunduğu sırada gerçekleşti.

        Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkente yönelik saldırının Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinin başlamasından bu yana en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi.

        Saldırıda şehrin ana çocuk hastanesi hasar görürken, pencereler kırıldı ve paneller söküldü.

        33 yaşındaki Svitlaka Kravchenko, kocası Viktor ile birlikte sığınaktan çıktıktan sonra Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir patlama duyduk, sonra enkaz yağmuruna tutulduk," dedi.

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