Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.