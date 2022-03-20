Rusya'dan "Ukrayna'nın saldırısı" iddiası

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov önemli açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun bugünkü ilerleyişinden ve operasyonlarından bahseden Sözcü Konaşenkov, "Kashlagach nehrini geçen Rus Silahlı Kuvvetleri Aidar taburunun direncini kırdı ve 5 kilometre ilerleyerek Shakhtarsk - Novoukrainka hattına ulaştı. 30 kadar militan 1 tank, bir piyade savaş aracı ve 4 arazi aracı imha edildi. Rus ordusu şu anda ikinci kademede faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 54. mekanize tugayının birimleriyle savaşıyorlar. Donetsk Cumhuriyeti Halk milislerinin grupları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 53. mekanize tugayını imha etti ve Taramchuk yerleşim alanında kontrol ele geçirildi, geri çekilen düşman takip ediliyor. Lugansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri ise Ukrayna’nın Lısıçansk kentinin kuzey eteklerine kadar ulaştı. Ukrayna’nın Rubijne şehrinden geri çekilen Ukraynalı milliyetçi grupları yok ediyorlar." dedi.
"UKRAYNA'NIN 59 ASKERİ TESİSİ VURULDU"
Sözcü Konaşenkov Rus ordusunun Ukrayna ordusuna verdiği hasarlardan bahsederek, “Gün boyunca Rus Hava Savunma Sistemleri Ukrayna'nın 59 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 2 çoklu fırlatma roket sistemi ve Ukrayna’nın Harkov kentindeki Bohodukhiv kasabasında bulunan 2 radar istasyonu, 2 roket ve topçu silah deposu ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 51 alan yer aldı. Farpost-RU insansız hava aracı, Kiev'in 60 kilometre kuzeyindeki Vypolzov bölgesinde S-300 hava savunma sisteminin aydınlatılması ve yönlendirilmesi için kullanılan bir radarı imha etti. Ayrıca Rus Hava Savunma Sistemleri, Malovorontsovka bölgesi yakınlarında Ukrayna’ya ait 5 ayrı insansız hava aracını imha etti. Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 201 insansız hava aracı, bin 443 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 147 çok amaçlı roketatar, 564 top ve havan topu ile bin 248 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA İSTİHBARATINDAN BİR KİŞİ TESLİM OLDU"
Açıklamalarının devamında Ukrayna İstihbarat Servisi’nde (SBU) çalışan bir kişinin gönüllü olarak Rus askerlerine teslim olduğunu aktaran Sözcü Konaşenkov, “Özel bir askeri operasyon sırasında, Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki SBU'nun ana bölümünün bir çalışanı gönüllü olarak Rus askerlerine teslim oldu. Bu memur, milliyetçilerden kurtarılmış bölgelerde çalışmak için sabotaj ve terörist grupların eğitimini organize etmede doğrudan yer aldı. SBU yetkilisi, Donbass bölgesinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan tüm kişiler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. SBU’da görevli tüm kişilerin, suç faaliyetinden gönüllü olarak feragat etmesi ve bunu kolluk kuvvetlerine zamanında bildirilmesinin cezai sorumluluktan muaf olduğuna dikkat çekiyorum” dedi.
Teslim olan SBU üyesinin, Azak milliyetçi grupları tarafından provokasyon yapacağına dair bilgiler verdiğini de belirtti.
"RUS SİLAHLI KUVVETLERİNİN HEDEFLİ SALDIRISI"
Konaşenkov, “Buna ek olarak, SBU çalışanı Lviv'deki Azak milliyetçi taburunun militanları tarafından ABD ve diğer Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarının çalışanlarına ve tesislerine karşı planlanan terörist eylemler hakkında rapor verdi. Kiev rejimi liderliğinin milliyetçilerin planlarından haberdar olduğunu, ancak bunların uygulanmasını engellemek için herhangi bir önlem almadığını vurgulamak istiyorum. Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları ‘Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı’ olarak sunmayı planlıyor. Provokasyonun temel amacı, Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturmaları ve ek silahlar sağlamaları için NATO ülkeleri üzerindeki baskıyı artırmaktır” diye konuştu.
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