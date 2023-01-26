Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı

Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.