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Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev dahil ülkenin bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Giriş: 26.01.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
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AA

Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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