Rusya'dan "turizmin başkenti"ne bir günde 80 uçak geldi

Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Antalya, Ruslar için de vazgeçilmez turizm destinasyonlarının başında bulunuyor.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kente gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin 5 milyon 582 bin 763'ünü Ruslar oluşturdu. 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374, 2018'de 4 milyon 803 bin 860 Rus misafirin geldiği kentte, geçen yıl yüzde 16,21'lik büyümeyle Rusya pazarında tüm zamanların rekoru kırıldı.
Bu yıl da yeni bir rekorun beklendiği pazar, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle olumsuz etkilendi.
Türkiye ile Rusya arasında martta durdurulan uçak seferlerin dün yeniden başlamasıyla Rus pazarı hareketlendi. Geçen yıl Antalya'ya gelen her üç turistten birini oluşturan Ruslar, bir günde 80 uçakla akın etti. Bu uçak seferleri ile 23 binin üzerinde yolcu geldi.
Deniz, kum ve güneş tatilinin yanında kültür turizmine de önem veren Ruslar'ın, Antalya'ya gelen yabancı turistler sıralamasında bu yıl da ilk sıralarda yer alması bekleniyor.
- "Talep artarak devam edecektir"
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Ruslar için Antalya'nın önemli destinasyon olduğunu söyledi.
Rus turistlerin kente gelmesinin sektör açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Sektör olarak Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamında önemli bir çaba gösterdik ve pazarlarımıza güven verdik. Bu doğrultuda Rusya'dan ilk uçuşlar başladı. İlk günkü heyecanı gördük, böyle bir gelişmenin olması bizim için sevindirici." diye konuştu.
Bu hareketliliğin, turizm piyasasını canlandıracağını anlatan Yağcı, ilk hafta rezervasyonlarının ve uçuş planlamalarının yapıldığını bildirdi.
Güvenli Turizm Sertifikası kriterleri kapsamında sağlıklı turizimden taviz vermeyeceklerine dikkati çeken Yağcı, "Güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti verdiğimiz sürece talep artarak devam edecektir." dedi.
- "Ciddi rezervasyon akışı var"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca da Rus turistlerin ilk günkü yoğunluğunun turizm sezonu açısından iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti.
Böyle bir talep beklediklerine değinen Atmaca, "Ruslar seyahat etmekten çok keyif alıyor. Antalya'nın da doğasını, kültürel mirasını, denizini, güneşini, sahillerini seviyorlar. Son 10 gündür ciddi rezervasyon akışı var, talepler bizi sevindiriyor." dedi.
Türk turizmcilerinin Kovid-19 salgınına karşı önemli tedbirler aldığını, bunun da meyvelerini görmeye başladığını ifade eden Atmaca, kaliteli, güvenli hizmet sunulduğunu, bu doğrultuda da turistlerin Türkiye'yi, Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.
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