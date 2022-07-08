Rusya'dan Suriye'ye insani yardım mekanizmasına veto

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İrlanda ve Norveç'in hazırladığı karar 13 lehte oy alırken, Çin çekimser kaldı. Güvenlik Konseyi'nde bir kararın kabul edilebilmesi için Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Fransa tarafından veto edilmemesi ve dokuz lehte oya ihtiyaç var.

Diplomatlara göre teklifin Rusya tarafından veto edilmesi sürpriz olmadı.

15 üyeli konsey, vetonun ardından Esad yönetiminin müttefiki Rusya'nın, BM yardım mekanizmasını altı aylığına onaylama ve aynı zamanda Suriye'de geniş çaplı uluslararası yeniden yapılanma çabaları önerisini oylayacak.

ULUSLARARASI YARDIM SÜRECİ

Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmanın, BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

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