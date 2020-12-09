Rusya'dan sermaye çıkışı 11 ayda 47,9 milyar dolara ulaştı

AA

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı bu yılın ocak-kasım döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 77,4 artarak 47,9 milyar dolara ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.

Rusya'dan sermaye çıkışı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26,7 milyar dolara gerilemişti.