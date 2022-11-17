Rusya'dan Polonya'ya 'provokasyon yapmama' çağrısı

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesiyle ilgili "provokasyon yapmama" çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jacek Sladewski'nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Polonya'nın Przewodow köyüne dün füze düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Zaharova, "Diplomata, Polonya'nın söz konusu olay etrafında Rusya karşıtı histerinin körüklenmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.

Zaharova, şunları kaydetti: "Rus tarafının, Varşova'dan bu olayla ilgili Rusya karşıtı her türlü spekülasyona son vermesini beklediğini vurguladık. Varşova'yı, Kiev yönetiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmamaya, kendi provokasyonlarını da yaratmamaya çağırdık."

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, olayla ilgili Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

AA'nın haberine göre; olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." ifadesi kullanılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." ifadelerini kullanmıştı.