Rusya'dan onlarca drone ile hava saldırısı

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın bir gecede toplam 67 uzun menzilli insansız hava aracı fırlattığını ve bunlardan 58'ini düşürmeyi başardığını söyledi.

Hava kuvvetleri Ukrayna genelinde 11 bölgede hava savunma birimlerinin harekete geçirildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus saldırısını önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdiklerini söylemişti.

Ukrayna lideri, halkının her gün, her gece yüzlerce İHA ve füze saldırısı tehdidi altında yaşadığına işaret ederek, "Putin, daha fazla çocuğu öldürmek için daha fazla füze fırlatmaya çalışıyor. Biz elimizden geldiğince kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Onlar aynı zamanda İran'dan gelen balistik füzelerle de saldırıyorlar." demişti.