Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan onlarca drone ile hava saldırısı | Dış Haberler

        Rusya'dan onlarca drone ile hava saldırısı

        Ukrayna ordusu, Rus ordusunun 67 drone ile bir hava saldırısı düzenlediğini ancak bu drone'ların 58'inin düşürüldüğünü duyurdu. Gece düzenlenen saldırının ardından Ukrayna parlamento binasının yanında drone enkazı bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan onlarca drone ile saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın bir gecede toplam 67 uzun menzilli insansız hava aracı fırlattığını ve bunlardan 58'ini düşürmeyi başardığını söyledi.

        Hava kuvvetleri Ukrayna genelinde 11 bölgede hava savunma birimlerinin harekete geçirildiğini belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus saldırısını önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdiklerini söylemişti.

        Ukrayna lideri, halkının her gün, her gece yüzlerce İHA ve füze saldırısı tehdidi altında yaşadığına işaret ederek, "Putin, daha fazla çocuğu öldürmek için daha fazla füze fırlatmaya çalışıyor. Biz elimizden geldiğince kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Onlar aynı zamanda İran'dan gelen balistik füzelerle de saldırıyorlar." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merhaba...
        Merhaba...
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa