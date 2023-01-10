Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Rusya'dan 'nükleer üçlü' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan 'nükleer üçlü' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan 'nükleer üçlü'yü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür" dedi.

Giriş: 10.01.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan 'nükleer üçlü' açıklaması
Rusya'dan 'nükleer' mesajı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda, 2023’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin ana hedeflerinin, Rus ordusunun savaş yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı önlemler almak olduğunu vurgulayan Şoygu, "Ordumuzun Ukrayna ve Suriye'deki operasyon deneyimlerini sürekli analiz ederek, bunu personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları hazırlamak için kullanmalıyız." diye konuştu.

Rusya’nın “nükleer üçlü” şeklinde tanımladığı stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini belirten Şoygu, şunları kaydetti:

"Nükleer üçlüyü geliştirmeye ve muhabereye hazırlık düzeyini korumaya devam edeceğiz. Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür."

Sergey Şoygu, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracaklarını anlatarak, “Öncelikli planlarımız arasında modern saldırı araçlarından oluşan cephaneliğimizi genişletmek de bulunuyor." ifadesini kullandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Price: Ukrayna'daki savaş suçlarından İran da sorumlu tutulabilir
Price: Ukrayna'daki savaş suçlarından İran da sorumlu tutulabilir
'En mutlu ülke' seçilen Finlandiya 3 sırrını açıkladı
'En mutlu ülke' seçilen Finlandiya 3 sırrını açıkladı
Ünlü CEO'dan '4 gün ofiste çalışma' mesajı
Ünlü CEO'dan '4 gün ofiste çalışma' mesajı
Stoltenberg’den Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması
Stoltenberg’den Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.