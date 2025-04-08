Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan nükleer anlaşmasına 'soğuk' mesaj: İlişkiler istenen seviyede değil | Dış Haberler

        Rusya'dan nükleer anlaşmasına 'soğuk' mesaj: İlişkiler istenen seviyede değil

        Kremlin, Washington ile karşılıklı güvenin hala tam olarak tesis edilememiş olduğunu ve ABD ile yeni bir nükleer silahların azaltılması anlaşması üzerinde müzakerelerin başlamasını hayal etmenin çok zor olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan nükleer anlaşmasına 'soğuk' mesaj
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Şubat 2026'da sona erecek olan "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması" yerine yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

        Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra ABD'nin Rusya politikasında keskin bir değişikliğe giderek Putin yönetimiyle diplomasiyi ön plana koyan bir yaklaşım sergilemesine rağmen 'ilişkilerin henüz istenen seviyede olmadığını' belirtti. Peskov, nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili anlaşmanın yenilenmesine şu aşamada soğuk yaklaştıklarını duyurdu.

        Anlaşma, ABD ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını ve bunları taşıyacak kara ve denizaltı tabanlı füze ve bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasını sınırlandırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Habertürk Anasayfa