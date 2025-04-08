Rusya'dan nükleer anlaşmasına 'soğuk' mesaj: İlişkiler istenen seviyede değil

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Şubat 2026'da sona erecek olan "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması" yerine yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra ABD'nin Rusya politikasında keskin bir değişikliğe giderek Putin yönetimiyle diplomasiyi ön plana koyan bir yaklaşım sergilemesine rağmen 'ilişkilerin henüz istenen seviyede olmadığını' belirtti. Peskov, nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili anlaşmanın yenilenmesine şu aşamada soğuk yaklaştıklarını duyurdu.

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Anlaşma, ABD ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını ve bunları taşıyacak kara ve denizaltı tabanlı füze ve bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasını sınırlandırıyor.